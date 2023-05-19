Taraklı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Spor salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, antrenörler ve ilçe sakinleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Güral, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından oratoryo, koro dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunulan ve şiirler seslendirilen program, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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