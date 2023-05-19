Bisiklet Fest kapsamında Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Bisiklet Fest kapsamında Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı gerçekleştirildi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlarda elit kadınlar ve elit erkekler kategorilerinde 49 sporcu, 4,5 kilometrelik dağ bisikleti parkurunda mücadele etti.

Yarışlar sonucunda elit erkeklerde birinciliği Belçikalı Pierre De Froidmont, ikinciliği Avusturyalı Gregor Raggl, üçüncülüğü Belçikalı Arne Janssens elde etti.

Elit kadınlarda ise Belçikalı Emeline Detilleux birinci, Kazakistanlı Alina Sarkulova ikinci, Macar Virag Buzsaki üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce takdim etti.

Bisiklet Fest kapsamında yarın Tour Of Sakarya yarışlarının dördüncü ve son etabı, 21 Mayıs Pazar günü ise UCI MTB Eliminator Dünya Kupası yarışları düzenlenecek.

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