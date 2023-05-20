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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da başladı

AA

Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da başladı

SAKARYA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da başladı.

Sapanca Gölü Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirilen yarışlara, 30 kulüpten 700'ü aşkın sporcu katılıyor.

Takım arkadaşları tarafından kıyıdan desteklenen sporcular, 1000 ve 2 bin metrede kürek çekti.

Küçükler (15 yaş altı), yıldızlar (17 yaş altı), gençler (19 yaş altı), akademi ve master kategorilerinde ekipler; tek çifte, iki çifte, iki tek, dört tek, dört çifte, dört çifte dümencili ve sekiz tek dümencili sınıflarında kupa için mücadele ediyor.

Dereceye girenlere madalyalarının verildiği yarışma, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

Öte yandan, Akademi Ligi Türkiye Şampiyonası da Bahar Kupası ile eş zamanlı düzenleniyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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