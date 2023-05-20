Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor'dan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

SAKARYA (AA) - Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yüce, "Dünya Arı Günü" etkinlikleri kapsamında kentte bulunan Crotior'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Sakarya'nın, sanayi, gıda, tarım, mobilya, çelik demir, ilaç olmak üzere birçok alanda ülkenin ekonomisinde önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Yüce, "Bunun yanı sıra yan sanayisi de oldukça gelişmiştir. Dünyanın birçok noktasına yan sanayi ürünleri ihraç etmektedir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin üretim kültürünü geliştirmek, kendi kendine yetişebilen şehirler arasında olması adına projeler geliştiriyor, iş birliği fırsatları oluşturuyoruz. Şehrimiz aynı zamanda misafirperverliğiyle ön plana çıkmaktadır. Burada kendinizi hiçbir zaman yabancı hissetmezsiniz. Sakarya'mız tam bir kültür mozaiğidir." ifadelerine yer verdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla Sakarya'nın kalkınması için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Yüce, tarımda teknolojiyi en verimli şekilde kullanacak imkanlar oluşturduklarını ve tarımla uğraşan vatandaşlara eğitim imkanı sunduklarını kaydetti.

Konuk Büyükelçi Crotior da kendisi davet ettikleri için teşekkür ederek, "Sakarya'dan sonra Arıcılar Birliği ile ilgili çalışmalarımızı bizler de genişleteceğiz. Sakarya'nın sahip olduğu olanakları başkanımız teker teker bizlere söyledi. Bizler de bu doğrultuda arıcılık konusunda Sakarya ile ilgili çalışmalarımızı artıracağız." açıklamasında bulundu.

Ziyarete, Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Sakarya Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ör, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen arıcılar birliği başkanları ile sendika temsilcileri katıldı.

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