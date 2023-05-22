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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin eserleri sergilendi

AA

Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin eserleri sergilendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı resimler sergilendi.

Sanat Sakarya Projesi kapsamında, Serdivan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Serdivan'da bir alışveriş merkezinde okulun yıl sonu resim sergisi açıldı.

Etkinliğe katılan Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, okul müdürü Mustafa Taşkın ve diğer katılımcılar serginin açılış kurdelesini kesti.

Kaymakam Candan ile Taşkın, burada birer konuşma yaptı.

Katılımcılar, 627 öğrenciye ait toplam 1330 eserden oluşan yıl sonu resim sergisini gezdi.

Etkinliğin sonunda öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri yapıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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