Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce geçişinde onarım çalışması yapılacak

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SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üst yapı onarım çalışması yapılacağı bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyoldaki üst yapı iyileştirmesi işi kapsamında Hendek-Gümüşova kavşakları arasındaki bölümlerde işlemler 23 Mayıs'ta başlayacak.

Saat 21.00-07.00 arasında yapılacak çalışmalar sırasında Ankara istikametinin kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinde iki yönlü sağlanacak.

İşlemlerin bitmesinin ardından aynı çalışma İstanbul yönünde de gerçekleştirilecek.





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