Sakarya'daki okul kütüphanesi 27 bini aşkın kitabıyla eğitime katkı sunuyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, raflarında tarihi kitapların da bulunduğu okul kütüphanesi, 27 bini aşkın eserle öğrencilerin bilgiye ulaşmasında kolaylık sağlıyor.

Arifiye'de daha önce köy enstitüsü ve öğretmen okulu olarak hizmet veren Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde öğrencilere derslerinde destek olunması amacıyla kütüphane kuruldu.

Matematik, felsefe, coğrafya ve edebiyat gibi çeşitli alanlarda binlerce kitabın bulunduğu kütüphanede, enstitü ve öğretmen okulundan kalan yüzlerce eski tarihi kitap da cilt yenileme işlemi sonrası raflardaki yerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Valilik himayesinde başlatılan "Kitap Sakarya Projesi" kapsamında daha da zenginleştirilen kütüphanede kitap sayısı 27 bin 200'e ulaştı.

Birçok alanda yazılmış eserlerden her türlü bilgiye ulaşan öğrenciler, tarihi kitapları da inceleyerek geçmişe yönelik araştırmalar yapabiliyor.

- "Öğrencilerimiz kitaplardan ödünç alabiliyor"

Okul müdürü Eray Uğur Çam, AA muhabirine, kütüphanede 1920'li yılların başından bugüne kadar çok değişik alanlarda basılan kitapların bulunduğunu söyledi.

1965'te kullanıma başlanan binada yaklaşık 27 bin 200 kitabın öğrencilerin hizmetine sunulduğunu anlatan Çam, "Zaman zaman tarihi ve felsefi konulara ilgi duyan, geçmişte neler olduğunu araştırmak isteyen öğrencilerimiz, yukarıdaki kütüphaneden kitapları inceleyebiliyorlar, ödünç alabiliyorlar. Öğrencilerimiz özellikle Türk Dili ve Edebiyatının okuma bölümünde kütüphanelerden yararlanıyor." diye konuştu.

Çam, kurumlarının 1900'lü yıllarda eğitim öğretime başlayan öğretmen okullarının devamı şeklinde olduğuna işaret ederek, "Kütüphanemiz aslında oradan geliyor. Bize sadece bu kitapları emanet edildiği şekilde koruma ve güzel alanda öğrencilerin hizmetine sunma görevi düştü. Bu görevi yerine getirdiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kütüphane sorumlusu sınıf öğretmeni Caner Karabağ da burada 70-80 yıllık kitapların yanında güncel eserlerin bulunduğunu belirterek, haftanın belirli günlerinde öğrencilerle burada ders yaptıklarını kaydetti.

- "Her istediğimiz kitabı buluyoruz"

11. sınıf öğrencilerinden İrem Aslantaş ise köklü geçmişe sahip kütüphanede aradıkları kitabı bulmakta zorlanmadıklarını ifade ederek, "Her istediğimiz kitap var. Çok zengin kütüphane olmasından dolayı çok mutluyuz." dedi.

Eyüp Ensar Sayılı da tarihe meraklı olduğunu dile getirerek, "Kütüphanemizin çok zengin kitaplığa sahip olması bizleri gerçekten sevindiriyor. Burada her istediğimiz kitabı buluyoruz. Haftada bir gün hocalarımızla buraya geliyoruz ve ders yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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