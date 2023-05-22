Sakarya'da otomobilin markete çarpması güvenlik kamerasında

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolu Akova Mahallesi mevkisinde yan yolda ilerleyen İ.Y. idaresindeki 54 KZ 672 plakalı otomobil, önüne başka bir aracın çıkması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete çarptı.

Marketin giriş kısmında bulunan dolaba ve bazı ürünlere çarparak durabilen aracın sürücüsü ve yolcu B.Ş. yara almadı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yan yolda ilerleyen otomobilin, önüne başka bir aracın çıkması sonucu manevra yaptığı ve iş yerine girdiği anlar yer alıyor.





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