Sakarya, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da yöresel ve coğrafi işaretli lezzetler tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da yöresel ve coğrafi işaretli lezzetler tanıtıldı

AA

Sakarya, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da yöresel ve coğrafi işaretli lezzetler tanıtıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın coğrafi işaret belgeli dartılı keşkek ve kabak tatlısı ile yöresel lezzeti Boşnak böreği, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bu yıl ikincisi kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) işbirliğinde Çark Caddesi'ndeki Menekşe Sanat Sokağı'nda etkinlik düzenlendi.

Yöresel ürünlerin ve el sanatlarının sergilendiği organizasyonda, vatandaşlara kentin coğrafi işaret belgeli dartılı keşkek ve kabak tatlısı ile yöresel lezzetlerinden Boşnak böreği ikram edildi.

Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu, programda yaptığı konuşmada, bir kültür mozaiği olan Sakarya'nın etnik yapısının çok geniş olduğunu söyledi.

Kentin marka yemeklerinin lezzetinin kadınların sevgisinden kaynaklandığını vurgulayan Emiroğlu, "Üreten kadınlarımızı, tüm kooperatiflerimizi tebrik ediyorum. Mottomuz özetle sıfır atık diyoruz ya aslında bunu hepimiz biliyoruz. Mottomuz şu: 'Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz.' Hayırlı olsun." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, gastronominin sadece yeme içme gibi görünse de kültürleri çok uzun yıllara götüren, büyüklerden kalan çok önemli miras olduğunu söyledi.

Bu mirasa sahip çıkmanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden Atabek, bu anlamda birçok konuda çok önemli öncülükler yapan Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar, kentin zengin yemek kültürüne sahip şehirler arasında öne çıktığına değinerek, bu kültürün oluşmasında yerel özelliklerin yanı sıra farklı kültür gruplarının etkisinin önemli rol oynadığını söyledi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, yöresel ürünlerin ve el sanatlarının sergilendiği stantları gezerek, ikramlardan tattı.

- Zonguldak

Zonguldak'taki programda coğrafi işaretli Çaycuma manda yoğurdu, Devrek beyaz baklavası ve Devrek cevizli kömecinin yanı sıra yöresel tatlardan kabak böreği, artizan ekmeği, Devrek simidi, çaylı kurabiye, zılbıt ve malay tanıtıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, konuşmasında, turizmin en önemli ayaklarından birinin gastronomi olduğunu vurgulayarak, "Herkes bir yere gittiğinde, 'Orada ne yenilir?' sorusunu sorar. Turizmin en önemli ayağı olduğunu iyi bir şekilde görüyoruz. Eğer gastronomi ön plana çıkarılamadıysa orada turizmin bir ayağı eksik kalıyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi ve Devrek Bando ekibince müzik dinletisi gerçekleştirildi.

- Karabük

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte yöresel ev yemekleri tanıtıldı.

Bu yıl ikincisi kutlanan hafta çerçevesinde düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" beşinci gününde devam etti.

Karabük Valiliğinin koordinasyonunda Sarı Kale'de yapılan etkinlikte, yöresel ev yemekleri tanıtıldı, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri, yöresel yemeklerin olduğu stantları gezdi.

Hadrianopolis Antik Kenti gezisiyle sona eren etkinliğe, Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Karabük'te AK Parti'den milletvekili seçilen Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

- Bartın

Bartın'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağından Yemek İkramı" etkinliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ulus Belediyesi işbirliğinde bir otelde yapılan programda ilçeye özgü cevizli keşli erişte ikramı yapıldı.

Programa, Vali Nurtaç Arslan, yardımcılar Uğur Karakaya ve Miraç Akbulut, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Kurucaşile Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da haber alınamayan kişi kaldığı konteynerde ölü bulundu
YEREL HABERLER Sakarya'da haber alınamayan kişi kaldığı konteynerde ...
Sakarya'da haber alınamayan üniversite öğrencisi ölü bulundu
YEREL HABERLER Sakarya'da haber alınamayan üniversite öğrencisi ölü ...
Sakarya 4 ayda ürettiği 84 bin 413 aracın yüzde 82,9'unu ihraç etti
YEREL HABERLER Sakarya 4 ayda ürettiği 84 bin 413 aracın yüzde ...
Sakarya'da otomobilin markete çarpması güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Sakarya'da otomobilin markete çarpması güvenlik ...
Sakarya'daki okul kütüphanesi 27 bini aşkın kitabıyla eğitime katkı sunuyor
YEREL HABERLER Sakarya'daki okul kütüphanesi 27 bini aşkın kitabıyla ...
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce geçişinde onarım çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce geçişinde onarım ...
AK Parti Sakarya milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER AK Parti Sakarya milletvekilleri mazbatalarını aldı
Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin eserleri sergilendi
YEREL HABERLER Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin eserleri sergilendi
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu:
YEREL HABERLER CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sakarya'da ...
UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası birinci etabı Sakarya'da yapıldı
YEREL HABERLER UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası birinci ...
Sakarya'da işçi servisinin çarptığı elektrikli bisikletteki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya'da işçi servisinin çarptığı elektrikli ...
Sakarya'da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları sona erdi
YEREL HABERLER Sakarya'da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları ...
15 yaşındaki alt yapı kalecisi Ali Hamza, trafik kazasında öldü
YEREL HABERLER 15 yaşındaki alt yapı kalecisi Ali Hamza, trafik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.