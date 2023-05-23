Sakarya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arabacıalanı Mahallesi'nde 9 kişilik arkadaş grubunun buluştuğu bir evde alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T. (23), Y.Ç. (28) ve evin sahibi H.S. (43) silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık personelince hastaneye kaldırıldı. Kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede ise bir miktar uyuşturucu madde ile 2 tabanca ele geçirildi.

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