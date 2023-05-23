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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akyazı'da mezbaha ve canlı hayvan borsası açıldı

AA

Akyazı'da mezbaha ve canlı hayvan borsası açıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mezbaha ve canlı hayvan borsası törenle hizmete alındı.

Yeniorman Mahallesi'ndeki belediyeye ait 19 bin metrekarelik alanda 16 milyon lira maliyetle 6 ayda yapımı tamamlanan proje çerçevesinde mezbaha, hayvan borsası, et lokantası, kafeterya ve sosyal alanlar hazırlandı.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, ilçeye ve kente hayırlı olmasını ifade etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya da 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde kendilerine destek veren ilçe sakinlerine teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Kaya, ilçeye daha güzel hizmetler getireceklerini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise tesisin ilçeye ve kente hayırlı olmasını diledi.

Kentteki ve ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi veren Yüce, Akyazı'ya pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getirdi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ilçede güzel ve hızlı hizmetlerin yapıldığını anlattı.

Tever, vatandaşlardan 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi.

- "Akyazı için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise 4 yılda ilçe için önemli hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Seçim öncesinde vatandaşlara verdikleri sözlerden olan mezbaha ve canlı hayvan borsası projesinin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Soykan, "İlçemize, vatandaşlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olsun. Akyazı için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bugüne kadarki çalışmalarımızda bizlere desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, meclis üyelerimize, belediye çalışanlarımıza ve tüm Akyazılılara teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince açılış kurdelesi kesildi.

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