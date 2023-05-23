Sakarya'da tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Arabacıalanı Mahallesi'nde kavga ettiği Serkan C'yi tabancayla öldürdükten sonra karakola teslim olan Serkan H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Bu arada Serkan C'nin cenazesinin, Adapazarı ilçesi Çaltıcak Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildiği öğrenildi.

Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi'ndeki bir kasap dükkanında dün, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan H'nin tabancayla ateş etmesi sonucu Serkan C. yaşamını yitirmişti.

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