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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SEDAŞ'ta 2023 yılı "Stargate Yetenek Programı" başvuruları başladı

AA

SEDAŞ'ta 2023 yılı "Stargate Yetenek Programı" başvuruları başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (SEDAŞ) yeni mühendis adaylarına iş deneyimi ve istihdam fırsatı sunan "Stargate Yetenek Programı"na başvurular başladı.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, genç mühendislere üniversite mezuniyetinden önce iş tecrübesi ve kariyer olanağı sağlanmaya devam ediliyor.

İlk tohumları 2020'de atılan "Stargate" programının 2023 yılı yeni dönem başvuruları alınmaya başlarken, projenin kapsamı genişletildi.

Buna göre, bu yıl elektrik ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerine ek olarak bilgisayar, yazılım ve endüstri mühendisliği bölümleri mezunu veya yüksek lisans öğrencileri de programa başvurabilecek.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde ikamet eden ve ilgili bölümlerden 2023 yılı bahar döneminde veya eylül ayına kadar mezun olan adayların kabul edileceği projeye başvurular "kariyer.net" üzerinden alınıyor.

Yüksek enerji, yaratıcı ve yenilikçi bakış açılarına sahip genç mühendisler, yaklaşık 5 ay sürecek program kapsamında SEDAŞ bünyesinde saha deneyimi edinebilecek.

Katılımcılar, enerji sektörünü yakından tanıma şansı yakalarken, kişisel gelişim eğitimleri, part-time çalışma olanağı, eğitim koçlarıyla mentorluk ve teknik eğitim fırsatları gibi birçok olanaktan faydalanacak. Genç yetenekler, bu sayede hızlı kariyer yolculuğu ve mezun olmadan iş imkanı elde edebilecek.

Yetenek programı finalinde belirli kriterleri bulunduran proje sunumları değerlendirmeye alınacak ve gerekli yetkinlikleri taşıyan gençlere mezuniyetlerinin ardından SEDAŞ'ta uygun pozisyon oluşması durumunda işbaşı yapma fırsatı sunulacak.

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