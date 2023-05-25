Atık malzemeler SGM engelsiz hobi kursunda esere dönüşüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) engelsiz hobi kurslarındaki öğrenciler, evde ve çevrelerinde kullanılmayan atık malzemeleri ürüne dönüştürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre öğrenciler, geri dönüşümden elde ettikleri gazete, yumurta kartonları, taş tozu, talaş gibi malzemelerle oluşturdukları hamurlarla dekoratif eserler yapıyor.

Bu çalışmalarla bir yandan geri dönüşümün önemine dikkat çekilirken, diğer yandan da öğrencilerin sosyalleşmesi, topluma kazandırılması ve öz güvenlerinin artırılmasını hedefleniyor.

Ahşap boyama ve seramik derslerine de katılan öğrenciler, ürünlerin satışında gelir de elde ediyor.

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