Sakarya’daki fabrika yangınına ilişkin Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Bayramoğlu’ndan açıklama:

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir traktör fabrikasındaki boyahanede çıkan yangınla ilgili Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu, Başak Traktör'ün taşeronu olan ve fabrikaya yakın bir firmanın boyahane kısmında küçük bir yangın çıktığını belirterek, "Sağolsun itfaiyemiz müdahale etti, kısa zamanda söndürüldü. Bir sıkıntımız yok." dedi.

Bayramoğlu, fabrika sahasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının firmaları ile ilgili olmadığını söyledi.

Yangının fabrikanın taşeron firmasında çıktığını vurgulayan Bayramoğlu, "Başak Traktör'ün taşeronu olan bir firmada bizim fabrikamıza yakın bir firmada boyahane kısmında küçük bir yangın çıktı. Sağolsun itfaiyemiz müdahale etti, kısa zamanda söndürüldü. Bir sıkıntımız yok. Çok şükür yaralı veya can kaybı, dolayısıyla bir sıkıntı yok, her şey kontrol altında." diye konuştu.



Yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını, itfaiye raporu sonrası belirleneceğini belirten Bayramoğlu, "Yangın, bize çalışan taşeron firmamızın boyahane kısmında çıktı, yani bu yangının Başak Traktör ile ilgisi yok. Çok kısa sürede yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapıldı, bizim üretimimiz devam ediyor, bizi aksatacak veya bizim fabrikamız ile ilgili bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.



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