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Sakarya'dan kısa kısa

AA

Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedelerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde oluşturulan Necip Fazıl Konteyner Kentinin 1. etabında konteynerler kuran, depremzede çocukları sosyal hayata adapte etmek ve afetin izlerini silmek amacıyla "Hayat Gençlik ve Çocuk Parkı" kazandıran belediye, çocuklara özel bir etkinlik düzenledi.

Depremzede aileleri ziyaret eden Işıksu, etkinlikte çocuklarla buluştu. Etkinlikte, çocuklar müzik dinledi, Hacivat-Karagöz gösterisini izledi, palyaçolar eşliğinde oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işıksu, depremden etkilenen illerde önemli hizmetler sunmaya gayret ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm kurumlarının, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının sahada olduğunu kaydetti.

Işıksu, depremzedelerin verilen hizmetlerden memnun olduğunu aktararak, "Konteynerlerimizde depremzedelerimizi ziyaret ettik. Düzenlediğimiz etkinlikte çocuklarımız çok mutlu oldu. Ailelerimizin yüzü gülüyor, her biri Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ediyor. İnşallah devlet millet el ele, daha güzel günlere yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Hayati İnanç, gençlerle buluştu

Araştırmacı yazar Hayati İnanç, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gençlik buluşmasına konuk oldu.

Akyazı Spor Salonu'nda, AK Parti Gençlik Kolları, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, Alperen Ocakları ve Milli Gençlik Hareketi tarafından "Hayati İnanç'la Gençliğe Dair" kapsamında program düzenlendi.

Programa, Belediye Başkanı Bilal Soykan, parti ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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