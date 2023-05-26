Sakarya'dan Kahramanmaraş'a 4 tır yardım malzemesi gönderildi

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SAKARYA (A) - Sakarya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesince "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'a 4 tır yardımda bulunuldu.



Erenler, Ferizli, Geyve ve Sapanca müftülükleri tarafından hayırseverlerin yardımıyla hazırlanan su, gıda ve temizlik malzemesi yüklü 4 tır, Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi önünden dualarla Kahramanmaraş'a uğurlandı.

İl Müftüsü Mehmet Aşık, programda, müftülük ve TDV tarafından daha önce kentten deprem bölgesine 39 tırın gönderildiğini anımsattı.

Bugün hayırseverlerin katkılarıyla 4 tır daha Kahramanmaraş'a gönderildiğini dile getiren Aşık, "Sakaryalı hayırsever vatandaşlarımıza, ilçe müftülerimize, din görevlilerimize, Türkiye Diyanet Vakfına şükranlarımı sunuyorum, Allah razı olsun. Aziz milletimiz her zaman olduğu gibi bu deprem zamanında da gereken hassasiyeti göstermiştir, bizatihi deprem bölgesinde kalarak bunlara müşahidim." dedi.

Aşık, depremin ilk gününden itibaren devlet ve milletin bir olduğunu vurgulayarak, "Rabb'im aziz milletimizi, devletimizi, alem-i İslam'ı her türlü kaza, bela, felaket ve musibetlerden korusun, muhafaza eylesin." duasında bulundu.





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