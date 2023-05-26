Sakarya'da çevre dostu ulaşımı teşvik edecek turuncu bisikletler yollara çıkıyor

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SAKARYA (AA) - "Bisiklet Şehri" unvanına sahip Sakarya'da trafik yoğunluğunu azaltmak ve sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanımını artırmak için "Turuncu Bisiklet (TUBİS)" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında 750'si şehir bisikleti, 250'si katlanır bisiklet olarak üretilen bisikletler, TUBİS uygulamasıyla uygun fiyata uzun süreli kiralanabilecek.

Kiralama 14 Haziran'dan itibaren ilk etapta sadece Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki kiralama ofisinde yapılacak.

Kiralama bedeli olarak bisikletten 1 aylık 100, 3 aylık 250, 6 aylık 400 lira alınacak.

Bisikletin zarar görmesi durumunda ise kiralama ofisine gelinerek hasar ücretsiz giderilecek. Kasıtlı zarar verildiği tespit edilirse onarım bedeli kiralayandan alınacak.

"Yeni Nesil İklim Dostu Bisikletli Ulaşım Projesi" olarak adlandırılan TUBİS projesi kapsamında kiralanacak bisikletler, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tanıtım programında sergilendi.

- "Bisikletin kullanımını yaygınlaştırmak için önemli adımlar atıyoruz"

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çevre dostu ulaşım aracı bisikletin kullanımını yaygınlaştırmak için önemli adımlar attıklarını söyledi.

TUBİS projesiyle kentte bisiklet konusunda yeni bir farkındalık süreci başlayacağını belirten Yüce, 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık periyotlarla uygun fiyatlara kiralama yapılacağını ifade etti.

Bisiklet kullanımının çevre dostu ulaşımda ilk sırada yer aldığına işaret eden Yüce, "Atmosferdeki egzoz miktarını azaltarak hava kirliliğini önlemektedir. Bunun yanı sıra sağlığa da birçok faydası mevcuttur." dedi.

Yüce, projenin ayrıntılarına değinerek, "Kiralayacağınız bisiklette ücretsiz olarak bisiklet kilidi ve sepet mevcut olacak olup talep etmeniz halinde kask ve çocuk koltuğunu da cüzi bir fiyatta kiralayabileceksiniz. Çevre dostu bir belediye olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde hem hemşerilerimize aktivite imkanı sunuyor hem de sağlıklarını korumalarına katkı sağlıyoruz. TUBİS projemiz 14 Haziran'da başlayacak." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa da projenin hayata geçirilmeden önce bir altyapı hazırlık sürecinin olması gerektiğini ancak Sakarya'da bisiklet yolları, bu alanda kazanılan ödüller, dünya çapındaki bisiklet organizasyonlarıyla bu ortamın hazırlandığını anlattı.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akıllı Şehirler Daire Başkanı Yıldırım Bayar, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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