Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off 1. turu

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Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Kasongo, Burak Süleyman (Dk. 90 İbrahim Has), Nalepa, Hakan Yavuz (Dk. 58 Dimitrov), Roshi (Dk. 113 Milosevic), Grechyshkin (Dk. 120 Mehmet Akyüz), Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt



Eyüpspor: Harun Tekin, Claro, Sinan Kurt (Dk. 103 Recep Niyaz), Mehmet Murat Uçar, Babel (Dk. 83 Del Valle), Pa Dibba (Dk. 66 Umut Bulut), Taşkın İlter (Dk. 103 Bekir Yılmaz), Uğur Demirok, Ömer Bayram, Melih Kabasakal (Dk. 108 Alpaslan Öztürk), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 66 Halil Akbunar)



Gol: Dk. 120+2 Alpaslan Öztürk (Eyüpspor)



Sarı kartlar: Dk. 28 Bülent Uzun (Sakaryaspor), Dk. 56 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 91 Halil Akbunar (Eyüpspor)







SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda normal süresi 0-0 sona eren maçta Eyüpspor, deplasmanda Sakaryaspor'u uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 yenerek 2. tura yükseldi.



Eyüpspor, 2. turda Bodrumspor ile play-off finaline çıkma mücadelesi verecek.

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