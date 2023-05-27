Sakarya'da otomobille çarpışarak devrilen off-road aracının sürücüsü yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile çarpışarak devrilen off-road aracında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sedat Kirtetepe Caddesi mevkisindeki kavşakta, K.K. idaresindeki 54 EM 535 plakalı off-road aracı ile H.K'nin kullandığı 54 AHF 530 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan off-road aracı, takla atarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık personeline teslim edildi.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.