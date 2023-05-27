Sakarya'da davulcular seçmenleri manilerle oy kullanmaya çağırdı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Romanlar Derneği bünyesindeki 30 davulcu, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna yönelik "Türkiye Yeni Yüzyılını Yazmak İçin Haydi Sandığa" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen davulcular, Çark Caddesi boyunca maniler söyleyerek seçmenleri sandığa gitmeye davet etti.

Davulcuların etkinliği gün boyu devam edecek.

- "Herkes sandığa diyoruz"

Sakarya Romanlar Derneği Başkanı Orhan Tanyel, gazetecilere, 14 Mayıs'taki seçimde sandığa gitmeyen yaklaşık 8 milyon kişinin olduğunu belirterek, seçmenlerin oy kullanmaya gitmesiyle ilgili etkinlik yapmayı düşündüklerini söyledi.

Ülkenin geleceğiyle ilgili mutlaka sandığa gidilmesi gerektiği düşüncesiyle Büyükşehir Belediyesine hazırladıkları projeyi sunduklarını ve izinleri aldıklarını aktaran Tanyel, "30 davulcumuzla sokak sokak, cadde cadde dolaşarak herkesin sandığa gitmesiyle alakalı projemize başlıyoruz. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacak ve sandığa giderek geleceğimizle alakalı iyi karar vereceğiz. 'Herkes sandığa' diyoruz." diye konuştu.

Davulcu Mutlu Üzüm, "Davullara tokmağı bu kez vatandaşları seçime davet etmek üzere vuruyoruz. Yarın seçim var. Yaklaşık 8 milyon vatandaşımız seçime gitmedi. Davulu ritmik bir şekilde çalarak onları yarınki seçime davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Üzüm, kendilerini görenlerin şaşırdığını belirterek, güzel tepkiler aldıklarını kaydetti.

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