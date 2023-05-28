Sakarya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor.

Sandık görevlileri, oy pusulalarının sayım ve kontrolünü gerçekleştirdi, daha sonra mühürleme işlemi yaptı.

Sabah saat 08.00 itibariyle tercihlerini yapmaya başlayan seçmenlerin oy verme işlemi 17.00'da sona erecek. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından oy pusulalarının sayımına başlanacak.

İl genelinde 2 bin 447 sandıkta 783 bin 923 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

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