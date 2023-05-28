MHP Grup Başkanvekili Bülbül, oyunu Sakarya'da kullandı

SAKARYA (AA) - MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Sakarya'da oy verdi.

Bülbül, eşi Zübeyde Bülbül ile Serdivan ilçesindeki Yazlık İlkokulu'na geldi. Sandık görevlileriyle selamlaşan Bülbül, eşiyle 1264 numaralı sandıkta kullandı.

Bülbül, gazetecilere, iki haftalık sürecin heyecanlı geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin ikinci turu ilk defa tecrübe ettiğini belirten Bülbül, "İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. Oy verme işlemlerinin son derece sükunetli gittiğini görüyoruz. Vatandaşımızın da oy kullanmak için sandıklara doğru geldiğini gördük. İnşallah katılımın elden geldiği kadar yüksek olduğu bir seçim olur ümidi içerisindeyiz. Meclis'te tablo netleşti, şimdi cumhurbaşkanımızın da seçilmesiyle inşallah hiç zaman kaybetmeden memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz diye ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

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