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Sakarya Valisi Kaldırım, oyunu kullandı

AA

Sakarya Valisi Kaldırım, oyunu kullandı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi.

Vali Kaldırım, eşi Berihan Kaldırım ile Adapazarı ilçesindeki Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu'na geldi.

Oyunu eşiyle 2035 numaralı sandıkta kullanan Kaldırım, sandık görevlilerine "kolay gelsin" dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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