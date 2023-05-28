İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır, oyunu Sakarya'da kullandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Sakarya'da oy verdi.

Dikbayır, eşi Nigar ve kızı Beste Dikbayır ile Hendek ilçesindeki Noksel İlkokulu'na geldi.

Sandık görevlileriyle selamlaşan Dikbayır, oyunu eşi ve kızıyla 1114 numaralı sandıkta kullandı.

Dikbayır, oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.