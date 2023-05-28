AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, oyunu kullandı

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SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi.

Atabek, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, teşkilat mensupları ve ailesiyle Serdivan ilçesindeki Fatma Özkan İlkokuluna geldi.



Sandık görevlilerine kolaylıklar diledikten sonra oyunu kullanan Atabek, "Demokrasimizin gereği olarak sandığa gelerek oyumuzu kullandık. Vatana, millete hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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