TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu Sakarya'da kullandı:

SAKARYA (AA) - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Sakarya'da oy verdi.

Atalay, eşi Oya Atalay ile Serdivan ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi'ne geldi. Sandık görevlileriyle selamlaşan Atalay, oyunu eşiyle 1174 numaralı sandıkta kullandı.

Atalay, gazetecilere, Türkiye'de 4 yıldır seçimin konuşulmasından toplumun yorulduğunu belirterek, "Arzumuz, temennimiz şu; bu akşam seçim inşallah hayırlısıyla biter. Herkes, kazananı sebep aramadan tebrik eder, hayırlı olmasını diler. Ondan sonra kazanan iyi yaparsa iyi yaptığını söyleriz, yanlış yaparsa yanlış yaptığını söyleriz." diye konuştu.

Dünyanın her yerinde gerginlikten istifade emek isteyenlerin bulunduğuna dikkati çeken Atalay, şöyle devam etti:

"Burası bizim vatanımız, bizim ülkemiz. Vatan yoksa ülke yoksa ne sendika var ne parti var ne dernek ne oda var. Zaman zaman bunları unuttuğumuz dönemler oldu. Bir an evvel herkesin fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Dünyanın gözü ülkemizin üzerinde. Yeteri kadar sıkıntımız, problemimiz var. Benim arzum, çalışanların arzusu bir an evvel ülke gündemine dönelim. Bu akşam seçilene hayırlı olsun diyelim, kucaklayalım. Ülke için dünya için bu seçim hayırlı olsun."

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