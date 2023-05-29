Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, yarı final rövanşında Beşiktaş'ı ağırlayacak

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Hentbol Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final rövanş maçında yarın Beşiktaş Yurtbay Seramik ile karşılaşacak.
Serdivan Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak müsabaka, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Play-off yarı final serisinin ilk maçında deplasmanda Beşiktaş'a 37-28 mağlup olan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, rövanş maçında seride beraberliği yakalamaya çalışacak.
İki galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı play-off serisinin 2. maçını Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un kazanması halinde üçüncü maç 31 Mayıs'ta Sakarya'da oynayacak.