Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, yarın Sakarya'da başlayacak

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SAKARYA (AA) - Türkiye Boks Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, yarın Sakarya'da başlayacak.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Salonu'nda 7 Haziran'a kadar devam edecek organizasyonda, 15-16 yaş grubunda çok sayıda sporcu mücadele edecek.

Müsabakalar, 44-46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80 ve +80 kilo olmak üzere 13 sıklette yapılacak.

Karşılaşmalar sonunda ilk 3'e giren sporculara ödülleri törenle takdim edilecek.

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