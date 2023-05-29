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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı için adak kestiler

AA

Sakarya'da yaşayan çiftçi Akif Gül ve ev hanımı Emine Kırık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yeniden seçilmesinden dolayı adak kurbanı kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı için adak kestiler

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yaşayan çiftçi Akif Gül ve ev hanımı Emine Kırık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yeniden seçilmesinden dolayı adak kurbanı kesti.

Geyve ilçesinde çiftçilikle uğraşan Gül ile Erenler ilçesinde oturan 66 yaşındaki ev hanımı Kırık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turda seçilmesi durumunda adak adadı.

Gül ve Kırık, dünkü seçimlerin ardından Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle adaklarını yerine getirdi. Gül'ün adak kurbanı Geyve Belediyesi, Kırık'ınki ise Erenler Belediyesi önünde dualarla kesildi.

Ülke istikrarı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Gül, "Geyve'de büyük hizmetleri olan Murat Kaya'nın vekil olması da ilçemiz ve şehrimiz için çok iyi oldu. Adağımız vardı yerine getirdik. Allah dualarımızı kabul etsin." dedi.

Kırık da gece gündüz Erdoğan'a dua ettiklerini belirterek, "Atamız, babamız, her şeyimiz o bizim. Onun için çok dua ediyoruz. Allah'ın izniyle kazandık, Rabbim onlara fırsat vermedi. Allah'ımıza hamdolsun. 'Kazanırsa koç keseceğim.' dedim, Allah'ın izniyle bunu da yaptım. Adak kurbanım yoksul ailelere dağıtılacak." diye konuştu.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ise Kırık'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Adağını gerçekleştirdik. Kurbanımızın eti de belediyemizin Sosyal İşler Müdürlüğüne bağışlandı. Daha sonra bu etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Böyle bir adağı belediye önünde düşünmesinden dolayı mutlu olduk. Hem teyzemizin gönlü oldu hem Sayın Cumhurbaşkanımız bir dönem daha kazandı. İnşallah yeni Türkiye Yüzyılı herkes için hayırlı olur."

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