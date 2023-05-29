BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları Sakarya'da gerçekleştirilecek

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SAKARYA (AA) - BMX Süper Kross Dünya Kupası bisiklet yarışları, 3-4 Haziran'da Sakarya'da yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Sakarya Bike Fest kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek organizasyonun yanı sıra, 10-11 Haziran'da UEC BMX Avrupa Kupası 9-10 raunt yarışları da düzenlenecek.

Öte yandan, etkinlik kapsamında 2 Haziran Cuma günü Murat Kekilli, 3 Haziran Cumartesi günü ise Cengiz Kurtoğlu sahne alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sporseverlere organizasyonu takip etme çağrısında bulundu.





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