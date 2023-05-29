Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı'nda yenileme çalışması yapılacak

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SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu Adapazarı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, otoyoldaki üst yapı iyileştirmesi işi kapsamında Adapazarı Kavşağı'nda işlemlerin saat 21.00'de başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, saat 21.00-06.00 arasında sürecek çalışmalar esnasında D-100 kara yolundan otoyola girişlerin kapatılacağı kaydedildi.



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