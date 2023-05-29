Karate şampiyonasından başarıyla dönen iki sporcu Akyazı'da karşılandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Karadağ'da düzenlenen 27. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'ndan altın ve gümüş madalyayla dönen iki sporcu Akyazı'da karşılandı.

Bar kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın yıldız bayan kategorisinde 44 kilogramda şampiyon olan 11 yaşındaki Ayşe Saner ile aynı kategoride 45 kilogramda 2. olan 11 yaşındaki Sare Kaya, ilçe girişinde karşılanarak araç konvoyu ile tur attırıldı.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında şampiyon olan Ömer Saner, sporculara plaket taktim ederken, aileleri de çiçek verdi.

Karate Antrenörü Sezai Yolcuoğlu, AA muhabirine, iki sporcu ile katıldıkları şampiyonayı 1 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladıklarını söyledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.