Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı 6-9 Eylül'de düzenlenecek

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SAKARYA (AA) - PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı 6-9 Eylül'de Sapanca'da gerçekleştirilecek.

Kırkpınar Sahili'nde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuara yaklaşık 35 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Dünyanın farklı noktalarından sektör profesyonellerini ağırlayacak fuar, iş makineleri, workshop ve tasarım yarışması ile yeşil endüstrinin yeni ürünlerini de bir araya getirecek.

Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, yaptığı açıklamada, fuarın geniş katılımcı profile sahip olduğunu belirtti.

Adıyaman, fuarda yalnızca geniş bitki profili ile değil iş makineleri ve ekipmanları, sulama sitemleri, saksı ve üretim materyalleri, kent ve bahçe mobilyaları, çocuk oyun grupları gibi en yeni ürünlerin de yer alacağını bildirdi.

Fuarda 20 ülkeden alım heyetlerinin ağırlanacağını aktaran Adıyaman, "Üreticimize destek olacak her çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu yıl 20 farklı ülkeye ziyaret gerçekleştiriyor ve alım heyetlerini fuarımızda ağırlamak için tüm hazırlıkları sürdürüyoruz. Balkan ülkelerinden yoğun ziyaretçi katılımı sağlayacağız. Diğer yandan Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelecek alım heyetlerini Sakarya'da ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Adıyaman, ihracata katkı sağlamanın önemine dikkati çekerek, "Ülkemizin farklı bölgelerinden kesme çiçekten fidana, saksılı bitkilerden çalı türlerine kadar geniş skalada üretim yapılabiliyor. Şehrimizin konumunu, PSB Anatolia Fuarı’nı ziyaret eden sektör mensuplarının ihtiyaç duyduğu her şeye cevap vermek adına avantaja çeviriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







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