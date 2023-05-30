Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri 4 Haziran'da yapılacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bu yıl 58'incisi düzenlenecek Akbalık Yağlı Güreşleri'nin tanıtımı yapıldı.



Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, er meydanında yapılan tanıtım toplantısındaki konuşmasında, güreşlerde 40'ı başpehlivan olmak üzere toplamda 600 güreşçinin yarışacağını söyledi.

Hem ata sporuna destek amaçlı hem de Akbalık ve Akyazı’nın ismini Türkiye’ye duyurmak maksatlı bu organizasyonu devam ettirdiklerini belirten Soykan, "İnşallah hayırlısıyla kazasız, belasız 4 Haziran günü tamamlamış oluruz. Hep birlikte ata sporumuza destek olarak Akyazı’mızın da tanıtımını yapmış oluruz." ifadesini kullandı.

Akbalık Güreş Ağası İbrahim Şahin de organizasyona tüm Sakarya halkını davet etti.

Organizasyon Komite Başkanı ve eski dönem Güreş Ağası Mehmet Öztürk, "İnşallah 4 Haziran'da kıran kırana er meydanında güzel güreşler olacak." dedi.





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