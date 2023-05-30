Sakarya'da mantar toplarken kaybolan 95 yaşındaki yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde mantar toplamak için çıktığı ormanda kaybolan 95 yaşındaki yaşlı kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

Saraçlı Mahallesi'nde mantar toplamak için dün sabah evinden çıkan Yeksune Akkavuk'tan uzun süre haber alamayan yakınları, yaşlı kadını bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, AFAD, UMKE ve arama kurtarma dernekleri ile komşuların da katılımıyla başlatılan arama çalışmaları gece boyu sürdü.

Ekipler, Akkavuk'u öğlen saatlerinde ormanlık alanda ıslanmış ve bitkin halde buldu.

Sağlık görevlilerince ilk kontrolleri yapılan yaşlı kadın, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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