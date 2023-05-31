Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

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SAKARYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te kutlandı.

Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın taraftarları Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı ve Serdivan ilçesindeki Bağlar Caddesi'nde kutlama yaptı.

Takımları lehine slogan atan taraftarlar, Galatasaray bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoya katıldı.

- Bolu

Bolu'da Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesinde toplanan yüzlerce taraftar, takımlarının marşlarını söyleyerek şampiyonluk sevincini yaşadı.

Çok sayıda taraftar ise araçları ile konvoy yaparak takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Emniyet güçleri kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.

- Düzce

Düzce'de de araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, Anıtpark Meydanı'na marşlar eşliğinde geldi.

Burada tezahüratlar eşliğinde sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğu doyasıya kutlandı.

Polis, kentin ana caddelerinde araç trafiğini kontrol altında tutmak için bazı güzergahları ulaşıma kapattı.

- Kocaeli

Kocaeli'de Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında galibiyetinin ardından araçları ile konvoy oluşturan taraftarlar İzmit ilçesindeki Anıtpark Meydanında toplandı.

Taraftarlar burada meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

- Zonguldak

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek ve meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.

Bazı taraftarlar, araçlarıyla konvoy halinde şehir turu attı.



Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

- Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında toplanan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi, meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Sadri Artunç Caddesi üzerinde araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, takımlarının bayrağını açıp, şampiyonluğun sevincini yaşadı.







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