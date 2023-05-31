Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya yarışında zirveyi zorlayacak:

SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. ayağında podyumun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Razgatlıoğlu, 2-4 Haziran'da İtalya'daki Emilia-Romagna Pisti'nde koşulacak şampiyonanın 5. ayağına Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde hazırlanıyor.

Şampiyonanın İspanya'daki 4. ayağındaki iki yarışta da podyuma çıkarak ikincilik elde eden Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, İtalya'da zirve hedefi için gaza basacak.

Razgatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk 4 ayağının tam istediği gibi geçmediğini, şu anki tablonun fena olmadığını ve güçlü rakibi Alvaro Bautista'nın güzel yarışlar çıkardığını söyledi.

İspanya'daki son yarışta 3 defa ikincilik elde ettiğini belirten Razgatlıoğlu, "Bu çok güzel bizim için. İtalya'da da elimizden geleni yapacağız. Sevdiğimiz pist, onun da (Alvaro Bautista) güçlü olduğu pist." dedi.

Razgatlıoğlu, artık birinciliği elde etmesi gerektiğini, Bautista'yı güçlü olduğu pistte yenmesinin onun motivasyonunu düşüreceğini düşündüğünü dile getirerek, "İtalya yarışında elimizden geleni yapıp en iyisi için mücadele edeceğiz. En büyük hedef birincilik, bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuşu.





- "Rakibimizin her yarışta birincilik alması artık bizi sinirlendirmeye başladı"





Sezon genelinde de birincilik mücadelesi vermesinin, ilerleyen zamanlarda çok büyük faydasının olacağını vurgulayan Toprak Razgatlıoğlu, "Rakibimiz çok büyük motivasyonla motosiklet sürüyor. Güçlü olduğu yerde onu geçip motivasyonunu kırarsak dünya şampiyonluğunu sene sonuna doğru elde ederiz diye düşüncem var." değerlendirmesinde bulundu.

Razgatlıoğlu, her sezona başlarken olduğu gibi bu yıl da dünya şampiyonluğunu kazanmak için mücadele ettiğini ifade etti.

Kendisi için çok önemli olan İtalya yarışına odaklandığını anlatan Razgatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Birincilik mücadelesi vermem gerekiyor. Bunu herkesten daha çok ben istiyorum. Rakibimizin her yarışta birincilik alması artık bizi sinirlendirmeye başladı. Bazı pistlerde çok rahat birincilik mücadelesi veriyor altındaki motosikletten dolayı. Ben de elimden geleni yapıp en iyi dereceyi elde edeceğim. Umutluyum, inşallah birinci oluruz." ifadesini kullandı.

Şampiyonada, 236 puana sahip Bautista birinci, 167 puanla Razgatlıoğlu ikinci, 133 puan toplayan Andrea Locatelli ise üçüncü sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.