İHH Sakarya Şubesi ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak.

Dernek başkanı Engin Sezer, Kurban Komisyonu Başkanı Yusuf Gökhan Erkan, Arama Kurtarma Birimi Başkanı Osman Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi Ali Akıllı, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette Kurban Bayramı faaliyetleri hakkında bilgi veren Sezer, bu yılki kurban çalışmalarının 6 ay önce başladığını ve kesim yerlerinin tespit edildiğini söyledi.

Bütün kurbanlıkları aldıklarını aktaran Sezer, "Ortalama fiyat kuralıyla gidiyoruz. Ortalama fiyat alındığında fiyatlar her yerde aynı oluyor. Böylelikle insanların ucuz bölgeyi seçme gibi bir düşüncesi olmuyor. Böylece her yere eşit şekilde dağılıyor." ifadesini kullandı.

Sezer, kurban hisse bedelinin yurt içi ve dışında 3 bin 700 lira olduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yurt dışı kesim faaliyetini 90 ülkeden 41'e düşürdüklerini, böylece İHH'nın yüzde 60 gücünü Türkiye'ye yansıttıklarını vurguladı.

Bu yıl Sakarya İHH olarak Türkiye, Somali, Kenya, Mali ve Nepal'de kurban faaliyetlerini yürüteceklerini kaydeden Sezer, "Genelde yetimhane olan ülkeleri seçiyoruz. Nepal'de bulunan İslam Kültür Merkezi yıpranmış durumdaydı. Oranın onarımı için bir proje yaptık ve onarılmış halini görmeye gideceğiz inşallah." dedi.

Gerçekleştirdikleri kurban faaliyetlerinin, sadece insanlara et dağıtmak olmadığını dile getiren Sezer, "Oradaki Müslümanlara, dünyada Müslüman kardeşlerinin hep onların yanlarında olduğunu ve yalnız olmadıklarını hatırlatmak için bu faaliyetleri yürütüyoruz. Ülkelere gittiğimizde onların yararına yapılacak başka faaliyetlerin de tespitini yapmaya çalışıyoruz. Bağışçılar, Orhan Camisi önündeki merkezimize veya bankalardan IBAN ile 'Kurban' ve tercih ettikleri ülkeyi açıklama kısmına yazarak hisse bedelini yatırabilirler." diye konuştu.

Sezer, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısının 13. yılı olduğuna değinerek, bu olayın Türkiye'de bir "dönüm noktası" olduğunu ifade etti.

Saldırıda 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini hatırlatan Sezer, "Uluslararası alanda İsrail'in zor duruma düştüğü bir olay. Sonuna kadar bu davaya güdeceğimizi biliyorum. Orada herkesin kendi inandığı şekilde barış içinde yaşamasını temenni ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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