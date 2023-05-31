Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Sakarya'da başladı

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SAKARYA (AA) - Türkiye Boks Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenleniyor.

Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonda, 57 ilden 15-16 yaş grubunda 508 erkek ve 340 kadın sporcu mücadele ediyor.

Açılış programında konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Sakarya'da misafir olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Göçgeç, organizasyondan yarının dünya şampiyonlarının çıkacağını dile getirerek, "Kadın boksunda dünya birincisiyiz, onlar da yıldızlardaydı. Bu kardeşlerimizin de yarınını buradaki maçlarda göreceğiz. Dolayısıyla çok önemli bir organizasyonu Sakarya'ya, bu güzel kentimize vermekten çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da yaklaşık bin 300 sporcu, antrenör ve hakemi misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara başarı diledi.

Organizasyon 7 Haziran'da sona erecek.

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