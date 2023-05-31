Sakarya'da "Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu Festival" başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu Festival" başladı.

Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazanan "Karadeniz'de Pedal Çevirelim" projesi kapsamında düzenlenen festival kapsamında, 3 gün boyunca kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılacağı bisiklet turları yapılacak.

Adapazarı ilçesindeki Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çevre dostu bir belediye olduklarını söyledi.

Belediyenin bisiklet hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını aktaran Yüce, "Durmaksızın bisiklet yolu inşa ederek bisiklet yolumuzu 180 kilometreye çıkardık. Hedefimiz bu yolu 500 kilometreye çıkararak Sakarya'da bisiklet kullanımını maksimum seviyeye ulaştırmak. Şehrimizin çevreci ve spor potansiyelini en üst seviyelere çıkaracak çalışmaları düşünüyor, tasarlıyor, imzamızı atıyoruz." diye konuştu.

Yüce, kentin, dünyanın farklı noktalarından bisiklet ve spor alanında ödüller aldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Proje kapsamında Karadeniz Bölgesi'ndeki geliri ve istihdamı artırmak adına önemli bir unsur olan bisiklet turizmi üzerine yoğunlaşıyoruz. Bunun yanı sıra var olan potansiyeli, akıllı uygulamalar geliştirerek ve bu uygulamalarla birleştirerek alandaki insan ve kurum kapasitelerini artırmayı amaçlıyoruz. Bu projemizin Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer büyükşehir belediyelerine, Karadeniz havzasında sınır ötesi ülkelerdeki belediyelere örnek olacağına inancımız tamdır. Bisiklet, geleceğin yeşil ve çevre dostu ulaşım aracıdır. Projemiz kapsamında bisiklet turizmini büyüterek farkındalık oluşturacağız."

Konuşmaların ardından Yüce, projeye katkı sunan paydaşlara plaket takdim etti.

Festival kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi rotasını geçen sporcular, yarın Sapanca-Taraklı güzergahında ilerleyecek.

Festivalin son günü 2 Haziran'da katılımcılar, Acarlar Longozu-Karasu rotasını geçecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.