Sakarya'da "Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu Festival" başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da "Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu Festival" başladı

AA

Sakarya'da "Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu Festival" başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu Festival" başladı.

Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazanan "Karadeniz'de Pedal Çevirelim" projesi kapsamında düzenlenen festival kapsamında, 3 gün boyunca kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılacağı bisiklet turları yapılacak.

Adapazarı ilçesindeki Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çevre dostu bir belediye olduklarını söyledi.

Belediyenin bisiklet hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını aktaran Yüce, "Durmaksızın bisiklet yolu inşa ederek bisiklet yolumuzu 180 kilometreye çıkardık. Hedefimiz bu yolu 500 kilometreye çıkararak Sakarya'da bisiklet kullanımını maksimum seviyeye ulaştırmak. Şehrimizin çevreci ve spor potansiyelini en üst seviyelere çıkaracak çalışmaları düşünüyor, tasarlıyor, imzamızı atıyoruz." diye konuştu.

Yüce, kentin, dünyanın farklı noktalarından bisiklet ve spor alanında ödüller aldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Proje kapsamında Karadeniz Bölgesi'ndeki geliri ve istihdamı artırmak adına önemli bir unsur olan bisiklet turizmi üzerine yoğunlaşıyoruz. Bunun yanı sıra var olan potansiyeli, akıllı uygulamalar geliştirerek ve bu uygulamalarla birleştirerek alandaki insan ve kurum kapasitelerini artırmayı amaçlıyoruz. Bu projemizin Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer büyükşehir belediyelerine, Karadeniz havzasında sınır ötesi ülkelerdeki belediyelere örnek olacağına inancımız tamdır. Bisiklet, geleceğin yeşil ve çevre dostu ulaşım aracıdır. Projemiz kapsamında bisiklet turizmini büyüterek farkındalık oluşturacağız."

Konuşmaların ardından Yüce, projeye katkı sunan paydaşlara plaket takdim etti.

Festival kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi rotasını geçen sporcular, yarın Sapanca-Taraklı güzergahında ilerleyecek.

Festivalin son günü 2 Haziran'da katılımcılar, Acarlar Longozu-Karasu rotasını geçecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Sakarya'da başladı
YEREL HABERLER Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Sakarya'da ...
Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off yarı final
YEREL HABERLER Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off yarı final
Karapürçek'te anaokulunda yıl sonu sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Karapürçek'te anaokulunda yıl sonu sergisi düzenlendi
İHH Sakarya Şubesi ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtacak
YEREL HABERLER İHH Sakarya Şubesi ihtiyaç sahiplerine kurban eti ...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya yarışında zirveyi zorlayacak:
YEREL HABERLER Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya ...
Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ...
Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
YEREL HABERLER Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
Sakarya'da bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Sakarya'da bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu
Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off yarı final
YEREL HABERLER Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off yarı final
Kaybolan 95 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ormanda bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan 95 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ...
Sakarya'da mantar toplarken kaybolan 95 yaşındaki yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Sakarya'da mantar toplarken kaybolan 95 yaşındaki ...
Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri 4 Haziran'da yapılacak
YEREL HABERLER Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri 4 Haziran'da yapılacak
Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasında karar
YEREL HABERLER Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasında karar
Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı 6-9 Eylül'de düzenlenecek
YEREL HABERLER Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı 6-9 ...
Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Karate şampiyonasından başarıyla dönen iki sporcu Akyazı'da karşılandı
YEREL HABERLER Karate şampiyonasından başarıyla dönen iki sporcu ...
Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı'nda yenileme çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı'nda yenileme ...
BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları Sakarya'da gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları Sakarya'da ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı için adak kestiler
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı için adak ...
Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, yarın Sakarya'da başlayacak
YEREL HABERLER Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, yarın ...
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, yarı final rövanşında Beşiktaş'ı ağırlayacak
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, yarı ...
AK PARTİ SEÇMENLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS TIR'A ÇARPTI: 1'İ AĞIR 22 YARALI  
YEREL HABERLER AK PARTİ SEÇMENLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS TIR'A ÇARPTI: ...
AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs TIR'a çarptı: 1'i ağır 22 yaralı
YEREL HABERLER AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs TIR'a çarptı: ...
GÜNCELLEME - Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüsün tıra çarpması sonucu 28 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.