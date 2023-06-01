İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda madalya alan SAÜ'lü akademisyenlere ödülleri verildi

SAKARYA (AA) - TEKNOFEST 2023 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarına katılarak madalya kazanan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) akademisyenleri için ödül töreni düzenlendi.

SAÜ Lokali'ndeki programa, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, rektör yardımcıları Prof. Dr. Emrah Doğan ve Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Yakup Köseoğlu, madalya alan akademisyenler katıldı.

Programda konuşan Rektör Al, SAÜ'nün araştırma üniversitesi olma yolunda aldığı patentlerden ve elde ettiği başarılardan mutluluk duyduğunu söyledi.

SAÜ'nün topluma katkı, uluslararasılaşma ve AR-GE konularında attığı adımlar hakkında bilgi vererek, "Başarılarından ötürü buluş sahibi akademisyenleri kutluyorum. Yerli ve milli teknolojilerin gelişimine ve bunun ekonomimize katma değer olarak yansıması adına Sakarya Üniversitesi olarak katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz, araştırma üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Amacımız patent sayımızı, AR-GE ve inovasyon çalışmalarımızı artırmak. Bu yolda özveriyle çalışmalarını sürdüren Sakarya Teknokent ve ADAPTTO çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Rektör Al, 7 farklı buluşla madalyaya layık görülen akademisyenlere patent ödüllerini takdim etti.

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