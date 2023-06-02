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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Sakarya Gastronomisi ve Lezzet Durakları" projesi hazırlandı

AA

"Sakarya Gastronomisi ve Lezzet Durakları" projesi hazırlandı

SAKARYA (AA) - Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) Kırsal Kalkınma desteğiyle Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Sakarya Gastronomisi ve Lezzet Durakları Projesi" hazırlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin yöresel yemeklerinin tanıtımı amacıyla hazırlanan projeye, Sakarya Valiliği, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Taraklı Belediyesi ve Sakarya Aşçılar ve Pastacılar Odası ortaklık ediyor.

Projeyle Taraklı ilçe merkezinde yörenin mimari dokusuna göre hazırlanmış bir mekan oluşturulacak ve bu merkezde Sakarya'nın yöresel yemeklerinden oluşan bir menüyle hizmet verilecek. Ayrıca bu merkezde kente ait coğrafi işaretli ürünlerin de satışı yapılabilecek.

Projenin uygulama aşamasının gelecek aylarda tamamlanmasıyla merkezin Taraklı ve Sakarya gastronomi turizmine katkı sunması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, projenin Sakarya adına çok önemli olduğunu ve ilk adımının Taraklı'da atılarak mevcut turizm potansiyeline ivme kazandırdığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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