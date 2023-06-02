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Sakarya'da sulu tarımla ekonomiye 810 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor

AA

Sakarya'da sulu tarımla ekonomiye 810 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor

SAKARYA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sakarya'da bu yıl 59 bin dekar arazide yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine 810 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Balta, DSİ'nin ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılması maksadıyla projeler ürettiğini belirtti.

Su kaynaklarının yenilenebilir ancak kıt kaynaklardan biri olarak toplumun ortak malı olduğuna işaret eden Balta, "Kullanımı üzerinde önemle durulması gereken, bugün ve yarın için hayati öneme haizdir. Bu nedenle su kaynaklarımızı koruyor, geliştiriyor, kontrol ediyor ve herkesin faydalanacağı şekilde tesisler yapıyor, hizmete sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Balta, son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı yaşanan kuraklıklarla suyun nedenli önemli olduğunun bir kez daha müşahede edildiğinin altını çizerek, gelinen noktada tarıma ve suya bağlı gıda güvenliği ve arzının en önemli konuları haline geldiğini kaydetti.

Bitki ihtiyacı kadar su kullanıp birim alandan daha fazla ürün alabilmenin yanında kaliteli ve sağlıklı ürünler yetiştirip stratejilerin ona göre şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayan Balta, modern sulamayla daha çeşitli, fazla ve kaliteli üretim yapabilmenin mümkün olduğundan bahsetti.

Kuru tarım yapılan alanlardaki kısıtlı bitki deseninin, geliştirilen sulama projeleriyle çeşitlilik gösterdiğine dikkati çeken Balta, şöyle devam etti:

"Sulanan alanlardaki üretim değeri artışı ve gayri safi milli zirai gelirde, projesiz duruma göre 5 kat artış görülmektedir. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet etmekte bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemektedir. Bu kapsamda bölgesel kalkınma projelerinden olan GAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımızı hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız."

- Sakarya'da 59 bin dekar arazide sulu tarım yapılacak

Balta, Sakarya'da 2023 yılı sulama sezonunun 3 Mayıs'ta başladığını belirterek, "Sakarya ilimizde toplam 59 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla 2023 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 810 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli sulama sezonu diliyorum. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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