Sakarya'da BMX Süper Cross World Cup tanıtım töreni düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da gerçekleştirilecek BMX Süper Cross World Cup (Dünya Kupası) yarışının tanıtımı törenle yapıldı.

Ayçiçek Bisiklet Vadisinde Murat Kekilli konseriyle başlayan lansman töreninde Hünkar Dans Grubu geleneksel dans gösterisi sundu.

Bisiklet ve paten gösterilerinin yapıldığı törende motosiklet gösterileri de izleyicilerden alkış aldı.

Işık gösterileninin de yapıldığı gecede Büyükşehir Spor Kulübünün farklı branşlarındaki genç sporcuları kortej oluşturarak tribündeki vatandaşları selamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın pek çok alanda en avantajlı şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu avantajlardan biri de şehrin neredeyse tamamının bisiklet kullanımına uygun olmasıdır. Avrupa Spor Şehri ve Bisiklet Dostu Şehir ünvanlı şehrimizin neredeyse tamamına bisiklet yolları inşa ediyoruz. Sakarya'da herkes evinden çıkıp bisikletine binecek ve şehirde ulaşamayacağı nokta kalmayacak. Ayrıca akıllı istasyonlarda bisikletlerimizi kiraya çıkarıyoruz." diye konuştu.

Yüce, 3-4 Haziran'da düzenlenecek dünya kupasıyla Sakarya'yı tüm dünyanın göreceğini ifade ederek, Bisiklet Fest kapsamında kentte dünyadan birçok sporcuyu, sporseveri ağırladıklarını aktardı.

Ekrem Yüce, 110 ülkeden canlı yayın yapılan yarışların heyecanlı geçtiğine dikkati çekerek, "Dünya yarışları ve çeşitli etkinliklerle yine dünyanın kalbi, Bisiklet Şehri olan Sakarya'mız da atacak. Şehrimizin adını farklı alanlarda da dünyaya duyuracağız. Bisikletin başkenti olmak istiyoruz." dedi.

Etkinlikte vatandaşlara çekilişle 20 bisiklet hediye edildi.

Hafta sonu Ayçiçek Vadisi'nde düzenlenecek yarışlarda 25 ayrı takımda 250 sporcu şampiyonluk için ter dökecek. Yarışların sonrasında sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser verecek.

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