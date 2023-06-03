"Bisiklet Şehri" Sakarya çevre dostu ulaşım ağıyla örülüyor

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SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından "Bisiklet Dostu Şehir" unvanına layık görülen Sakarya'da, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Kentte 180 kilometre olan bisiklet yolu ağını 500 kilometreye çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bisiklet farkındalığı oluşturulması için festival ve organizasyonlar düzenliyor.

Dünyanın en modern tesislerinden olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası, Dağ Bisikleti Maraton Serisi, MTB Cup, BMX Supercross Dünya Kupası gibi birçok uluslararası yarışlara ev sahipliği yapıyor. BMX ve dağ bisikleti gibi birçok parkurun bulunduğu tesiste, seyirci alanları ve sosyal tesisler de yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliğinden destek almaya hak kazandığı "Karadeniz'e Pedal Çevirelim" projesi kapsamında düzenlenen "Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu Festival" ile 31 Mayıs-2 Haziran'da kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı bisiklet turları yapıldı.

Bisikletin spor amaçlı kullanılmasının yanında bir ulaşım aracı olarak da tercih edilmesini teşvik etmek amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akıllı Bisiklet Sistemi (SAKBİS) ile 15 istasyonda 120 bisiklet kiralama yöntemiyle kent sakinlerinin kullanımına sunuluyor.

- "Yeşil ile mavinin tam ortasında pedal çevrilecek"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, Sakarya'da bisiklet kullanımını artırmak ve farkındalık oluşturmak için büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi.

"Bisiklet Şehri" unvanıyla birlikte çalışmalara hız kattıklarını belirten Yüce, "Sapanca Gölü çevresini bisiklet yoluyla çevreliyoruz. Yeşil ile mavinin tam ortasında pedal çevrilecek." dedi.

Yüce, Sakarya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle "Turuncu Bisiklet" projesini hayata geçirdiklerini aktararak, "İlk süreçte 750 şehir bisikleti ve 250'si katlanır olmak üzere ilk etapta 1000 bisikleti kiralama yöntemiyle vatandaşlarımızla buluşturacağız. Çevre dostu bir belediye olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde hem hemşehrilerimize aktivite imkanı sunacağız hem de sağlıklarını korumalarına katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarına işaret eden Yüce, "Bu tesis Avrupa'nın ilk, dünyanın sayılı tesislerinden biri. Her yıl ev sahipliği yaptığımız uluslararası organizasyonlar da tesisin önemini ortaya koyuyor. BMX parkuru, seyirci alanları, bisiklet parkurlarının yanı sıra vatandaşlarımızın buluşacağı sosyal tesisler de sadece spora değil, bölgeye de önemli hizmetler sunuyor." ifadelerini kullandı.

Yüce, şehrin bisiklet sporuna elverişli olduğu gerçeğinden hareketle bisiklete yönelik yatırım ve hizmetlere hız kazandırdıklarını anlatarak, şunları söyledi:



"Bisiklet, sağlık ve çevre dostu bir spor. Bisikletli ulaşım, şehirler için de büyük öneme sahip. 'Bisiklet Şehri' unvanıyla bu alanda yaptığımız çalışmaları taçlandırdık. Şehrimizde farkındalık oluşturduk. Bisiklet hediyeleri, yatırımlar ve organizasyonlarla daha da iyi noktalara ulaşacağız."





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