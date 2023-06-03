Sakarya'da Srebrenitsa soykırımı kurbanlarını anma programı düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Balkan Araştırmaları Merkezi (SABAMER) ile Zambak Boşnak Kadınlar Derneğince SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, SAÜ Rektör Yardımcısı Özer Köseoğlu, Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu (TBHKDF) Başkanı Behiye Çark ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Alagiç, 11 Temmuzda Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırımının 28. yılında anma töreni düzenleneceğini söyledi.

Alagiç, 1995'te Boşnak halkı üzerinde yapılan soykırımın, tarihinin en ağır suçlardan biri olduğunu belirterek, "Birkaç gün içerisinde, erkek, kadın veya çocuk ayrımı yapılmadan 8 bin 372 kişi katledildi. 7 binden fazla kimlik tespit edilmiştir." dedi.

Türk halkının, kurum ve temsilcilerinin, soykırımının unutulmaması için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Alagiç, "Bosna Hersek'i her zaman ve tüm gücünüzle desteklediğinizi çok iyi biliyoruz. Yapılan kötülük ve zulmün unutulmaması için samimi ve candan çabanızı görüyoruz. Srebrenits soykırımının unutulmaması, hiçbir yerde ve hiçbir zaman tekrar olmaması yönündeki sert ve değişmez tavrınız için sizi takdir ediyoruz. Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki sağlam kardeşlik ve dayanışmanın devamını temenni eder, bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Programda, ayrıca SABAMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Samet Çakmaker ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Adisa Avdiç Kuesmues de birer konuşma yaptı.

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