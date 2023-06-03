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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da gönüllü öğrenciler sahilde çevre temizliği yaptı

AA

Sakarya'da gönüllü öğrenciler sahilde çevre temizliği yaptı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali'de çevreye duyarlı öğrenciler, atık topladı.

Alandere sahiline gelen lise ve üniversite öğrencileri, temiz çevrenin önemine dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.

Gönüllü öğrenciler, sahilden topladıkları plastik ve cam şişe, balık ağları ve metal kutular gibi atıkları poşetlere doldurarak belediye ekiplerine teslim etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencisi Nisa Nur Üy, AA muhabirine, temiz çevre konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlikte yer aldığını söyledi.

Temiz çevrenin önemine işaret eden Üy, "Bu konuda arkadaşlarıma ve çevreme öncülük etmek istedim. İnşallah, insanlar da bu yaptığımızı görüp örnek alarak bundan sonra çöplerini atmaz." dedi.

Kocaali Anadolu Lisesi öğrencisi Rana Tunca da çevrenin korunmasına katkıda bulunmak istediğini dile getirerek, "Terlikler, camlar, çöpler, balık ağları, ne ararsanız var. Bu konuda eğitim faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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