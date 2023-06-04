2023 BMX Supercross Dünya Kupası'nın ikinci etap yarışları başladı

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SAKARYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) düzenlenen 2023 BMX Supercross Dünya Kupası ikinci etap yarışları, Sakarya'da yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlara, aralarında dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlarının da bulunduğu 232 sporcu katılıyor.

Vadi içerisinde hazırlıklarını tamamlayan sporcular, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kıyasıyla mücadele verdi. Bazı sporcular ıslak zeminde düşerken, yarışlarda zaman zaman aksamalar yaşandı.

"Elit kadınlar", "elit erkekler", "23 yaş altı erkekler" ve "23 yaş altı kadınlar" kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlar, bugün ödül töreniyle sona erecek.

Dünya Kupası serilerinin ilk 2 etabı Sakarya'da koşulduktan sonra 3 ve 4. etaplar Hollanda'da yapılacak. 5 ile 6. etapları Fransa'da gerçekleştirilecek organizasyon, Arjantin'deki 7, 8, 9. ve 10. etap yarışlarıyla tamamlanacak.

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