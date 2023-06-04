Sakarya'da otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



D-650 kara yolunda Bilecik yönüne giden Mesut Y. idaresindeki 43 NF 889 plakalı otomobil, Alifuatpaşa Akbaba kayası mevkisinde aynı istikamette seyreden Abdülkadir K'nin kullandığı 42 RY 906 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle su kanalına giren 43 NF 889 plakalı otomobil, kayalıklara çarparak durabildi.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada 43 NF 889 plakalı otomobilde sıkışan Sümeyra E, kaza kırım ekiplerince kurtarılarak ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Güzergahta tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım ise araçların kaldırılmasıyla normale döndü.



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